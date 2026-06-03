Μενίδι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 3χρονο παιδί – Αναζητούνται οι γονείς του

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έπειτα από τροχαίο το βράδυ της Τρίτης (2/6) στο Μενίδι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο το οποίο έβγαινε από γκαράζ παρέσυρε το 3χρονο παιδί, το οποίο περνούσε από πίσω.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20.00 χθες το απόγευμα στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 3χρονο παιδάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι Αρχές αναζητούν τους γονείς του προκειμένου να συλληφθούν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.