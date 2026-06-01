AEK: Κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Η ΑΕΚ όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες έχει τον στόχο της για το καλοκαίρi, που είναι να μπει ξανά μετά τον Σεπτέμβριο του 19 στη διοργάνωση του Champions League.

Για να το κάνει αυτό χρειάζεται και μεταγραφική ενίσχυση και αυτή τη φορά ξεκίνησε από την επίθεση.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έφτασε σε συμφωνία με την Τράμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, με το ποσό σύμφωνα με τους Τούρκους να φτάνει μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Ρομάνο, ο Ζουμπκόφ αναμένεται να περάσει αύριο τις ιατρικές εξετάσεις, κάτι που σημαίνει ότι επίκειται να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Ο Ζουμπκόφ ανήκει στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.



Ο Ουκρανός εξτρέμ κάνει «πράγματα και θαύματα» τη φετινή σεζόν, μετρώντας 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 12 ασίστ!