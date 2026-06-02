Η Φενέρμπαχτσε θέλει να κάνει «Μίδα» τον Λεβαντόφσκι - Αυτό είναι το μυθικό ποσό που του προσφέρει

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγινε πρωταθλητής Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα την φετινή σεζόν βάζοντας το... λιθαράκι του και αυτός καθώς σε 28 συμμετοχές είχε 13 γκολ και τρείς ασίστ για τους «μπλαουγκράνα».

Μετά την λήξη της σεζόν ο Πολωνός επιθετικός ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από την Μπάρτσα, με ένα συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram και εξετάζει τις προτάσεις του για το επόμενό του βήμα. Η Φενέρμπαχτσε έχει κάνει μια απίστευτη πρόταση στον Λέβα, στον οποίο προσφέρει συμβόλαιο αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν συν μπόνους, μια προσφορά που έγινε από τον Χακάν Σαφί, έναν από τους δύο υποψηφίους για την προεδρία του τουρκικού συλλόγου στις εκλογές που θα γίνουν στις 6 και 7 Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν τούρκικα δημοσιεύματα, ο Σαφί έκανε την πρόταση στην πλευρά του Λεβαντόφσκι την Δευτέρα (1/6) θεωρώντας πως αυτή θα είναι μια κίνηση-ματ για να κερδίσει τον αντίπαλό του, τον επί χρόνια πρόεδρο του συλλόγου από το 1998 έως το 2018, Αζίζ Γιλντιρίμ.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποια απάντηση ή κάποια εξέλιξη στο θέμα του Πολωνού διεθνή και της τούρκικης ομάδας, ενώ όπως λένε τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, οποιαδήποτε πιθανή κίνηση θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. Έως τότε ο Λεβαντόφσκι περιμένει και εξετάζει τις υπόλοιπες προτάσεις που σίγουρα θα έχει.