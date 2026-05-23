Ο Λεβαντόφσκι σκόραρε στο τελευταίο του ματς με τη Μπαρτσελόνα - Δείτε το γκολ

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν και στο τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» άνοιξε το σκορ για τους Καταλανούς στην έδρα της Βαλένθια.

Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης για την τελευταία αγωνιστική της φετινής La Liga, ο Πολωνός σέντερ φορ βρήκε δίχτυα, μετά από φάση διαρκείας και ασίστ του Φεράν Λόπεζ.

Valencia 0-1 Barcelona. — May 23, 2026

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έμεινε στη Βαρκελώνη για 4 χρόνια. Έφτασε στη Μπαρτσελόνα τον Ιούλιο του 2022 μετά από μεταγραφή 45 εκατομμυρίων από τη Μπάγερν Μονάχου. Με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» έχει κατακτήσει συνολικά 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 3 Σούπερ Καπ Ισπανίας και 1 Κύπελλο Ισπανίας. Στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μπάγερν Μονάχου, στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη Λεχ Πόζναν.