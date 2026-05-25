Σπορ Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ποδόσφαιρο Πορτογαλία

«Παραμυθένια» ιστορία στην Πορτογαλία: Ομάδα Β' Εθνικής πήρε το Κύπελλο και θα παίζει στο Europa

Μετά τη κατάκτηση του κυπέλλου Πορτογαλίας από την Τορένσε, μια μοναδική ιστορία ξεπρόβαλλε για μια ομάδα Β' εθνικής.

Τρομερές εξελίξεις στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο με την Τορένσε, η οποία αγωνίζεται στη 2η εθνική, να κατακτά το κύπελλο Πορτογαλίας απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας τον Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη.

Μετά από ένα παιχνίδι για «σκληρά νεύρα», με πέναλτι στο 113ο λεπτό από τον 38χρονο Στοπιρά, η Τορένσε κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της με τελικό σκορ 2-1 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα δεν έχει πάρει καν ακόμα την άνοδο στη πρώτη κατηγορία καθώς «κονταροχτυπιέται» με τη Κάζα Πία, όμως χωρίς καν να χρειαστεί αυτό θα βρίσκεται σε μία διοργάνωση που υπάρχουν και μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 

Πρόκειται για έναν σύλλογο που ιδρύθηκε το 1917 και έχει μόλις 6 συμμετοχές στην Πριμέιρα Λίγκα μη έχοντας κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, μέχρι αυτό το κύπελλο. Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε σε τελικό, αφού το 1956 ήταν η πρώτη της συμμετοχή γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Πόρτο. 

