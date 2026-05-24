Ολυμπιακός: Η Άστον Βίλα τερμάτισε 4η και τον στέλνει... στα αστέρια

Η Άστον Βίλα έκανε το «χατίρι» στον Ολυμπιακό και πήρε το μεγάλο διπλό επί της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 και τερμάτισε στη 4η θέση της Premier League.

Αυτό σημαίνει, ότι σε συνδυασμό με τη κατάκτηση του Europa League «κλείδωσαν» τα δύο σενάρια που γλιτώνουν έναν προκριματικό γύρω από τους Πειραιώτες, στέλνοντάς τους στον 3ο προκριματικό του Uefa Champions League.

Πότε ξεκινάει η προετοιμασία και τα λεφτά που εξασφαλίζουν

Έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει τη προετοιμασία της, αρχές Ιουλίου αντί 22 Ιουνίου. Επομένως θα έχει και περισσότερο χρόνο για τον σχεδιασμό του ρόστερ. Επιπλέον έχει εξασφαλιστεί η παρουσία της στη League Phase του Europa League, η οποία σε ποσά αναλογεί στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι και οι ημερομηνίες

Τα ονόματα που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν οι «ερυθρόλευκοι» στον 3ο προκριματικό, είναι η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέγκεν και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου και τα πρώτα παιχνίδια θα είναι 4-5 Αυγούστου ενώ ο επαναλυπτικός στις 11 Αυγούστου.

Επομένως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία μεγάλη ευκαιρία να βρίσκονται στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και έχουν εξασφαλισμένη τη παρουσία τους στη δεύτερη μεγαλύτερης.