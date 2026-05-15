Ολυμπιακός: Πόσες πιθανότητες έχει να παίξει στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού για την 5η αγωνιστική των PlayOffs της Stoiximan Super League και πλέον έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που τον στέλνει στα στα προκριματικά του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται νίκη κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική των PlayOffs, ώστε να πάρει το εισιτήριο που οδηγεί στα «αστέρια» χωρίς να εξαρτάται από το αποτέλεσμα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚστη Λεωφόρο. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο +2 από το «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού

Το Football Meets Data αναλύει τις πιθανότητες που έχουν οι Πειραιώτες να αγωνιστούν έως τα PlayOffs της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που τερματίστει δεύτερος θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με στόχο τη δεύτερη διαδοχική πρόκριση στη League Phase.

🏆 Champions of 🇳🇴🇬🇷🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 are the only teams that are 100% to participate in 🔵 UCL PO.



Here are the 12 teams with highest probabilities to join them there and pick-up the 💰 €4.29m bonus prize.



(*assuming each team finishes on domestic position they currently hold)



Οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώνουν ένα ποστό 37,8%, διότι θα πρέπει να περάσουν δύο προκριματικούς γύρους. Στη κορυφή της λίστα βρίσκεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 83,8%, ενώ ακολουθούν Ερυθρός Αστέρας (63%), Λυών (62,9%) και Ντιναμό Ζάγκρεμπ (61,2%).

Κλείνοντας να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ενδέχεται να γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη Φράιμπουργκ και ταυτόχρονα η ομάδα του Έμερι τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League.