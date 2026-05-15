«Κορυφώνεται» η μάχη της 2ης θέσης - Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ να βρεθούν... στα αστέρια
Όλα ανοιχτά πριν την τελευταία αγωνιστική για την 2η θέση - Ποιες οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ σύμφωνα με το Football Meets Data.
Η μάχη για τη 2η θέση της Stoiximan Super League κορυφώνεται, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να μπαίνουν στην τελευταία αγωνιστική των Play Off με φόντο το εισιτήριο πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο +2 από τον «Δικέφαλο του Βορρά» και κρατούν την τύχη στα χέρια τους, καθώς με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια εξασφαλίζουν τη 2η θέση.
Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό και περιμένει στραβοπάτημα του Ολυμπιακού για να κάνει την ανατροπή στην τελική βαθμολογία. Σύμφωνα με το Football Meets Data, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί για τη 2η θέση με ποσοστό 72,3%, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 27,7%.
Τα σενάρια για τη 2η θέση
Για να κατακτήσει την προνομιούχου δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός πρέπει:
- να νικήσει την ΑΕΚ
- ή ο ΠΑΟΚ να μην νικήσει τον Παναθηναϊκό
- Ακόμα και με ήττα από την ΑΕΚ, μένει 2ος αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει στη Λεωφόρο
Για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μόνο ένα σενάριο:
- Θέλει νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ
Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ.