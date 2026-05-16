Πως η νίκη της Άστον Βίλα επί της Λίβερπουλ μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό στο Champions League

Το βράδυ της Παρασκευής (15/5) η Άστον Βίλα ισοπέδωσε την Λίβερπουλ (4-1) και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την τετράδα και την έξοδο στο Champions League, κάτι που φέρνει τον Ολυμπιακό πιο κοντά στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με την νίκη αυτή οι «χωριάτες» έφτασαν τους 62 βαθμούς, ξεπέρασαν τους reds που είναι στους 59 και με μια αγωνιστική να απομένει η ομάδα από το Μπέρμιγχαμ βρίσκεται μια ανάσα από το Champions League, έχοντας να αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι η οποία «καίγεται» επίσης για την νίκη.

Υπάρχει λοιπόν ένα σενάριο που ευνοεί τον Ολυμπιακό, καθώς σε περίπτωση που η Άστον Βίλα βγει 4η στην Αγγλία και κατακτήσει και το Europa League (αντιμετωπίζει την Φράιμπουργκ στις 20/5 22:00) τότε θα ενεργοποιηθεί το rebalance της UEFA στα προκριματικά του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι αν οι «ερυθρόλευκοι» τερματίσουν στην 2η θέση στην Stoiximan Super League θα γλιτώσουν έναν προκριματικό γύρο, καθώς θα αγωνιστούν στον 3ο προκριματικό. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από το ότι θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην League Phase του Champions League, θα έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους σε αυτή του Europa League ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού.