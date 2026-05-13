Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0: Ο Ροντινέι έσωσε την παρτίδα και έδωσε τρίποντο «χρυσάφι»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League και πήρε σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα για την δεύτερη θέση της κατάταξης.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όντας σοβαρή στα αμυντικά της καθήκοντα ενώ επιθετικά δημιούργησε φάσεις έχοντας την δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του σκορ. Από την άλλη το «τριφύλλι» αν και προσπάθησε στο δεύτερο μέρος να βγάλει αντίδραση δεν κατάφερε να μπει στο ματς και γνώρισε μια ακόμα ήττα.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός πάτησε καλύτερα στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε παθητική θέση σε σχέση με τους γηπεδούχους. Το πρώτο 15λεπτο πέρασε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες με την πρώτη σημαντική στιγμή να έρχεται στο 17' με τον Ζέλσον Μάρτινς να συγκλίνει από τα αριστερά να κάνει ένα σουτ, το οποίο ωστόσο κόντραρε στα σώματα με τον Τσικίνιο να ευνοείται μέσα στην περιοχή. Ο Πορτογάλος χαφ γυρίσε με την μπάλα και σούταρε με το αριστερό αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λαφόντ.

Λίγα λεπτά μετά, ο Ολυμπιακός χτύπησε ξανά την πράσινη πόρτα αυτή τη φορά στο 19' με σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, η οποία βρήκε το κεφάλι του Τσικίνιο από το ύψος του πέναλτυ, με την μπάλα τελικά να περνά λίγο δεξιά από το κάθετο δοκάρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» τελικά βρήκαν τρόπο να ανοίξουν στο σκορ στο 40' με τον Μπρούνο. Το γκολ ήταν αποτέλεσμα της ασφυκτικής πίεσης ψηλά, με τον Τσικίνιο να κλέβει την μπάλα, τον Ταρέμι να βγάζει σε ευνοϊκή θέση τον Ζέλσον Μάρτινς ο οποίος από αριστερά έσπασε την μπάλα στον Ιρανό στράικερ που πάτησε περιοχή. Ο Λαφόντ απέκρουσε σε πρώτη φάση αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Νιγηριανό μπακ που ακολούθησε την φάση και πλάσαρε σε κενή εστία. Το γκολ ωστόσο ακυρώθηκε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, για φάουλ στην αρχή της.

Η πίεση των γηπεδούχων ωστόσο μετουσιώθηκε σε προβάδισμα στο 45+4' γκολ με τον Ολυμπιακό να βρίσκει τελικά το γκολ που έψαχνε. Ο Ταρέμι πάλεψε με τον Τουμπά στην αριστερή πλευρά του γηπέδου, με τον Ιρανό να κερδίζει τον αμυντικό των πράσινων, βγάζοντάς τον απέναντι στον Λαφόντ. Ο Ιρανός πλάσαρε στο δοκάρι με την μπάλα να στρώνεται στον Βραζιλιάνο μπακ που ακολούθησε την φάση.

Μετά την ανάπαυλα, οι δυο αιώνιοι επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο αρετά προσεκτικοί, που ως αποτέσμα είχε το πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου να περάσει χωρίς σημαντικές ευκαιρίες.



Ο Παναθηναϊκός αν και πάτησε καλύτερα στο χορτάρι του «Καραϊσκάκης» στο δεύτερο μέρος, δεν κατάφερε να απειλήσει τον Τζολάκη ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός αμυντικά ενώ προσπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσες να βάλει και δεύτερο γκολ.

Αυτό επιχείρησε να γίνει στο 66, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία αυτή τη φορά από δεξιά με τον Ροντινέι να σεντράρει, την μπάλα να περνάει και να καταλήγει στον Ζέλσον ο οποίος κοντρόλαρε αλλά άργησε και το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λαφόντ.

Το υπόλοιπο του ματς κύλησε επίσης χωρίς σηματικές φάσεις εκτός από το 84' όπου ο Τσικίνιο βρέθηκε απέναντι στον Λαφόντ, με τον Πορτογάλο να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ αλλά και πάλι ο Γάλλος γκολκίπερ κατάφερε να απομακρύνει.