Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής: Κατέκτησε την Water Polo League Γυναικών

Ο Ολυμπιακός ξανά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος του πόλο γυναικών!

Η Βουλιαγμένη υποδέχθηκε στην έδρα της, στο κολυμβητήριο του Λαιμού, τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Water Polo League Γυναικών όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά και να υποστηρίξει τον περσινό της τίτλο.

Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν της περσινής Πρωταθλήτριας Ελλάδας με 9-7 κι έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών. Με αυτό το αποτέλεσμα επέστρεψαν και πάλι στις κατακτήσεις, πετυχαίνοντας και το νταμπλ αφού είχαν κατακτήσει φέτος και το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα με πρώτη σκόρερ τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη με τρία γκολ, σήκωσε το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ενώ θυμίζουμε από τη σεζόν 2013/14 μέχρι και τη σεζόν 2023/24, ο Ολυμπιακός μετρούσε 11 συνεχόμενες κατακτήσεις στην εγχώρια λίγκα.

Η εξέλιξη του ματς

Στο ξεκίνημα οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε λάθη όμως στη συνέχεια η Ξενάκη κέρδισε πέναλτι από την Πλευρίτου και η Μουλχάουζεν με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 1-0. Η Βουλιαγμένη με εξαιρετική άμυνα διατήρησε το προβάδισμά της σε όλη την περίοδο όμως στα τελευταία δύο λεπτά η Ξενάκη έκανε πέναλτι στη Μυριοκεφαλιτάκη κι η Πλευρίτου ισοφάρισε για το 1-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Βουλιαγμένη πήρε το σπριντ αλλά η Μυριοκεφαλιτάκη βρήκε πρώτη τα δίχτυα για το 1-2. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση από την Φουντωτού ενώ η Τζούστρα κέρδισε πέναλτι κι η Ξενάκη σκόραρε για το 3-2. Η Μυριοκεφαλιτάκη είχε ξανά τη λύση για το 3-3 ενώ μετά από ένα λεπτό οι γηπεδούχες ανέκτησαν το προβάδισμα. Με εξαιρετικές άμυνες το 4-3 παρέμεινε όμως στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, η αρχηγός του Ολυμπιακού, Βάσω Πλευρίτου, ισοφάρισε για το τελικό 4-4.

Στη τρίτη περίοδο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη συνέχισαν ισόπαλες με 4-4 ενώ μετά από τρία λεπτά η Σάντα κέρδισε πέναλτι και η Τριχά ευστόχησε στην εκτέλεσή του. Οι δύο ομάδες συνέχισαν τις εξαιρετικές άμυνες και μπλοκ στα σουτ ενώ δύο λεπτά μετά η Μυριοκεφαλιτάκη σκόραρε κι έκανε το +2 για πρώτη φορά στο ματς. Η Σταματοπούλου αμέσως μετά απέκρουσε σουτ της Ξενάκη αλλά μετά από έλεγχο στο VAR, Η μπάλα έχει περάσει τη νοητή γραμμή του τέρματος κι έτσι έγινε το 5-6. Στα τελευταία λεπτά ο Γιώργος Ντόσκας κέρδισε challenge για πέναλτι πάνω στην Κουρέτα. Η Πλευρίτου εκτέλεσε αλλά η Κοτσιώνη απέκρουσε για το 5-6 της περιόδου.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3.

