Ολυμπιακός: Πάνω από 4.000 ανανεώσεις στα εισιτήρια διαρκείας μέσα σε 48 ώρες

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ανυπομονούν να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας και μέσα σε 48 ώρες ανανέωσαν τα εισιτήρια διαρκείας τους.

Συγκεκριμένα πάνω από 4.000 κάτοχοι εξασφάλισαν για τη σεζόν 2026/27 εισιτήριο διαρκείας και συνολικά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτάσει περίπου τα 15.000.

Η ΠΑΕ έδωσε την τελευταία παράταση στους κατόχους διαρκείας να ανανεώσουν τη θέση τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, έως τη Δευτέρα 08/06 στις 15:00.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παράταση των εισιτηρίων διαρκείας

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, έως τη Δευτερά 08/06 στις 15:00. Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:



Άνω των 20 αγώνων, με έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.



Η 2η περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/06 στις 13:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00.

Στη 2η περίοδο έχουν δικαίωμα αλλαγής θύρας ή θέσης μόνο όσοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω και με τις τιμές του 1ου πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν έκπτωση 5%, αυτή δεν ισχύει στη 2η περίοδο.



Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων».