Άρης: Κοντά σε νέα μεταγραφική βόμβα με τον Κεμ Μπιρτς της Φενέρ

Ο Άρης συνεχίζει να κινείται εντυπωσιακά στη μεταγραφική αγορά, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται κοντά σε ακόμη μία ηχηρή προσθήκη από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Μετά τις πληροφορίες που θέλουν τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν προχωρημένες επαφές με τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, στο προσκήνιο έρχεται πλέον και η περίπτωση του Κεμ Μπιρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ της Φενέρμπαχτσε αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε θετικό στάδιο.

Ο Μπιρτς διαθέτει σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί τόσο στην EuroLeague όσο και στο NBA, ενώ την περασμένη σεζόν αποτέλεσε σταθερή λύση για τη Φενέρμπαχτσε στη ρακέτα.

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μέτρησε 43 συμμετοχές, ξεκινώντας βασικός στις 40 από αυτές. Σε μέσο όρο 16 λεπτών συμμετοχής κατέγραψε 3,9 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα, προσφέροντας κυρίως αμυντική σταθερότητα, εμπειρία και παρουσία κοντά στο καλάθι.

Η κορυφαία του εμφάνιση ήρθε στα playoffs απέναντι στη Ζάλγκιρις, όταν σημείωσε double-double στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση της τουρκικής ομάδας στο Final Four.