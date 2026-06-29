Στην Ελλάδα ο Κάρμο για τον Ολυμπιακό - «Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου»

Ο Νταβίντ Κάρμο πάτησε και πάλι Ελλάδα, με τον Ανγκολέζο στόπερ να επιστρέφει για τρίτη φορά στον Ολυμπιακό και να δηλώνει αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της.

Κατά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας πως αισθάνεται τον σύλλογο σαν το δεύτερο σπίτι του.

«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας και να χαρίσουμε νίκες στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κάρμο στάθηκε και στη νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα έχει πάντα ως μοναδικό στόχο τις επιτυχίες. «Στον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο μία απαίτηση: να κερδίζουμε. Πρέπει να δίνουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε διοργάνωση, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας», είπε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την υποδοχή που του επιφύλαξαν και υποσχέθηκε να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους μέσα στο γήπεδο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί», δήλωσε ο Ανγκολέζος αμυντικός.