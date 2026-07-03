Μεγάλες αλλαγές στο NBA: Διαφοροποιήσεις στο πως μετράνε οι βολές

Η Summer League 2026 θα αποτελέσει πεδίο δοκιμών για νέες καινοτομίες του NBA, καθώς η λίγκα προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς, με στόχο την επιτάχυνση του παιχνιδιού και τη διευκόλυνση του έργου των διαιτητών.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τις ελεύθερες βολές. Στα φάουλ που οδηγούν κανονικά σε δύο βολές, οι παίκτες θα εκτελούν πλέον μόνο μία προσπάθεια, η οποία όμως θα έχει αξία δύο πόντων. Αν η βολή είναι εύστοχη, η ομάδα θα πιστώνεται κανονικά δύο πόντους, ενώ σε περίπτωση αστοχίας δεν θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Η συγκεκριμένη δοκιμή δεν θα εφαρμόζεται στα τελευταία δύο λεπτά κάθε αγώνα, όπου θα ισχύει το γνωστό σύστημα των δύο βολών, με κάθε εύστοχη προσπάθεια να μετρά έναν πόντο.

The one free throw rule will be tested at the upcoming NBA summer leagues.



With this rule, any foul that would typically result in one, two or three free throws under standard NBA rules will instead result in a single free throw attempt. That attempt will be worth the same… pic.twitter.com/tFiOpJLnQW — NBA Communications (@NBAPR) July 2, 2026

Παράλληλα, το NBA θα δοκιμάσει και νέα τεχνολογία στις μπάλες του αγώνα. Οι μπάλες θα διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες, οι οποίοι θα ενημερώνουν άμεσα τους διαιτητές όταν η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι της λίγκας φιλοδοξούν να περιορίσουν σημαντικά τις διακοπές για χρήση του instant replay, επιταχύνοντας τη ροή των αγώνων και μειώνοντας τον χρόνο λήψης αποφάσεων σε οριακές φάσεις.

Οι αλλαγές θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της Summer League και, εφόσον κριθούν επιτυχημένες, δεν αποκλείεται να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς του NBA.