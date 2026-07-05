Σάλος στην Αμερική: Πρώην μπασκετμπολίστας του NCAA συνελήφθη για απάτη

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του NCAA, Κερ Κρίισα, συνελήφθει από το FBI καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, φαίνεται πως το όνομά του εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης μεγάλης οικονομικής κλίμακας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Kentucky Sports Radio», ο Εσθονός μπασκετμπολίστας βρίσκεται στο κρατητήριο από την Παρασκευή (3/7) και θα εκδοθεί στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου και εκκρεμεί η δικαστική του υπόθεση. Οι κατηγορίες για τον 25χρονο αφορούν τη σεζόν 2023-24 όταν και φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Γουεστ Βιρτζίνια και κατηγορείται για συμμετοχή σε φερόμενο σχέδιο απάτης.

Ο Εσθονός γκάρντ είχε αφήσει το στίγμα του στο αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ καθώς αγωνίστηκε στους Αριζόνα Γουάιλντκατς, πρίν μετεγγραφεί στη Δυτική Βιρτζίνια υπό τον προπονητή Μπομπ Χάγκινς, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στο NCAA, όπου κατέγραψε 1.115 πόντους σε 127 αγώνες.