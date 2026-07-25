Τράμπ για Λεμπρόν Τζέιμς: «Ίσως είναι ρατσιστής»

Η μακροχρόνια διαμάχη του Ντόναλντ Τράμπ με τον Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζεται, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε λεκτικά στον σταρ του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο πλανητάρχης απατώντας σε δημοσιογράφους στο διαχρονικό ερώτημα για το ποιος είναι ο κορυφαίους του NBA ανάμεσα σε Μάικλ Τζόρνταν και Λεμπρόν Τζέιμς, ο ίδιος απάντησε καυστικά «Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής, αλλά ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως συμπαθώ μόνο ανθρώπους που με συμπαθούν. Επομένως, επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, του Βασιλιά στους Φιλαδέλφια Σίξερς, συνεχίζοντας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, για 24η συνεχόμενη σεζόν, επεκτείνοντας αυτό το ιστορικό ρεκόρ.

Πως ξεκίνησε αυτή η κόντρα

Η συγκεκριμένη διαμάχη κρατά για περίπου μια δεκαετία, με την σχέση των δύο αντρών να είναι αρκετά τεταμένη. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω και στο 2016 θα καταλάβει κανείς τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η διαμάχη. Αναλυτικότερα εκείνη την περίοδο, ο τέσσερεις φορές πρωταθλητής κόσμου είχε στηρίξει στις αμερικανικές εκλογές την Χίλαρι Κλίντον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται έναν πρόεδρο που να ενώνει τους ανθρώπους».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο πλανητάρχης, μετά την εκλογική του νίκη απέσυρε την πρόσκληση του στον Λευκό Οίκο, στους τότε πρωταθλητές, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, προκαλώντας την αντίδραση του Λεμπρόν. «Αλήτη. Το να πηγαίνεις στον Λευκό Οίκο ήταν μεγάλη τιμή μέχρι να εμφανιστείς εσύ» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Τράμπ

Όπως είναι λογικό ο Αμερικανός πρόεδρος, όφειλε να απαντήσει και το 2018, το έκανε, σχολιάζοντας μια συνέντευξη του Λεμπρόν στο CNN. Αναλυτικότερα είχε δηλώσει πως ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον «έκανε τον Λεμπρόν να φαίνεται έξυπνος, κάτι που δεν είναι εύκολο να συμβεί». Σαν να μην έφτανε αυτό, ο πλανητάρχης φρόντισε να αποθεώσει τον Μάικλ Τζόρνταν για να «τσιγκλίσει» τον Λεμπρόν. «Είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχουμε παίξει μαζί γκολφ».