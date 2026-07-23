«Πράσινη» και η αδερφή του Ερνανγκόμεθ - Το τατουάζ με άρωμα... Παναθηναϊκού

Όλοι γνωρίζουμε τη σχέση και την αγάπη που τρέφει για τον κόσμο και την ομάδα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά απ' ότι φαίνεται αυτό έχει μεταδοθεί και στην οικογένειά του.

Η αδελφή του Ισπανού, Άντρεα Ερνανγκόμεθ, βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τις διακοπές και σε μία φωτογραφία που ανέβασε στα social media, έγινε ορατό το τατουάζ που έχει στο χέρι με ένα τριφύλλι.

Το ενδιαφέρον στην ιστορία, είναι ότι αυτό το τατουάζ δεν το έκανε τώρα που είναι και μία εποχή που ο αδερφός της ανανέωσε, το έχει κάνει από τη πρώτη στιγμή που ο «στρατιώτης» του Παναθηναϊκού φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας, το 2023.