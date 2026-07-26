Απάντηση Παναθηναϊκού AKTOR στις φήμες για Γκραντ και Χάποελ: « Δεν παραχωρείται»

Το όνομα του Τζέριαν Γκραντ, εμφανίζεται στο προσκήνιο τελευταία και πέρα από το back-up σχέδιο της Dubai BC, σκέψεις για τον Αμερικανό έχει κάνει και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, τα νέα ρεπορτάζ από τη Μέση Ανατολή, ξεκαθαρίζουν τη στάση του Παναθηναϊκού στις προτάσεις της Χάποελ. Σύμφωνα με το «Sport5» και τα όσα μεταφέρονται στο τελευταίο δημοσίευμα του, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε την καθοριστική απάντηση στις προτάσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ. «Ο Τζέριαν Γκραντ δεν παραχωρείται».

Έτσι η «πράσινη» ΚΑΕ, δεν έδωσε κανένα περιθώριο στη Χάποελ για τον Αμερικανό γκαρντ και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, σκέφτεται άλλες περιπτώσεις για να καλύψει τη θέση στον άσο και μία από αυτές είναι ο Γιουτζίν Τζέρμαν.

Το μόνο που μένει να δούμε, είναι αν το «τριφύλλι» δεν ήθελε να παραχωρήσει τον παίκτη στην Ισραηλινή ομάδα, η αν γενικά δεν έχει σκοπό να τον αφήσει να αποχωρήσει από την Αθήνα.