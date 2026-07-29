Ενεργοποιήθηκε η «βόμβα»: Ο Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, ολοκλήρωσε τη μεταγραφική του «εκρεμμότητα», εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία της Βιλερμπάν και κάνει δικό του τον MVP της Ζαλκίρις, Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Η επιθυμία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ότι ανάμεσα σε Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο, ήταν ο Γάλλος σταρ, έγινε πραγματικότητα και με αφορμή του προβλήματος στο μπάτζετ της Βιλερμπάν, «άρπαξαν» την ευκαιρία και πλέον το πρώτο βιολί της λιθουανικής ομάδας, θα αγωνίζεται με τα πράσινα.

Ο Γάλλος, συμφώνησε για τα επόμενα τρία χρόνια με το «τριφύλλι». Συνολικά στο διάστημα αυτό θα λάβει ένα ποσό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ, θα πληρώσει ποσό αποδέσμευσης, 1 εκατομμύριο ευρώ.

Με την προσθήκη του Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει ουσιαστικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, προσθέτοντας τον playmaker που αναζητούσε και έναν παίκτη που συνδυάζει δημιουργία, εκτέλεση και προσωπική φάση σε κορυφαίο επίπεδο.

Την περασμένη σεζόν «ορόσημο» για τον ίδιο, είχε κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 4,5 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ και 16,3 μονάδες αξιολόγησης.