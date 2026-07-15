Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημα μέχρι το 2030 στο «τριφύλλι» ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα και τα επόμενα χρόνια, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει επίσημα την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2030.

Η ΚΑΕ γνωστοποίησε την ανανέωση μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, με στιγμές του Ισπανού φόργουορντ από την παρουσία του στο ΟΑΚΑ, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον παίκτη και τον σύλλογο.

«Βάλε τη φανέλα σου, θείε Χουάντσο. The Show Must Go On, όπως έλεγες από την πρώτη μέρα! Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μένει ακριβώς εκεί όπου ανήκει. Σπίτι. Γιατί κάποιοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι για να κρατούν μια ζωή. Σε πολλές ακόμα μέρες μαζί, μέχρι το 2030», ανέφερε το μήνυμα των «πράσινων».

Ο Ερνανγκόμεθ μετακόμισε στην Αθήνα το 2024 και μέσα σε τρεις σεζόν εξελίχθηκε σε έναν από τους ηγέτες της ομάδας, αλλά και σε έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες της εξέδρας. Στο διάστημα αυτό συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, κατακτώντας μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα, ενώ η αγωνιστική του συνέπεια, το πάθος και η προσωπικότητά του τον καθιέρωσαν ως βασικό πυλώνα του ρόστερ.

Παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από ομάδες του εξωτερικού, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να συγκαταλέγεται στους συλλόγους που παρακολουθούσαν την περίπτωσή του, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα και εξασφάλισε την παραμονή του Ισπανού άσου, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στο ΟΑΚΑ.