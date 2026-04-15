Αυτό είναι το νέο supercar του Βασιλιά ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενίσχυσε τη συλλογή των πολυτελών αυτοκινήτων του με μια ξεχωριστή Mercedes-Maybach S 680, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης της εταιρείας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει κορυφαία άνεση και υψηλές επιδόσεις, αποτελώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες στο ήδη πλούσιο γκαράζ του Αμερικανού σούπερ σταρ.



Το εξωτερικό της λιμουζίνας ξεχωρίζει χάρη στο ανοιχτό ιβουάρ χρώμα, μια επιλογή που τραβά τα βλέμματα. Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο συνδυασμός σκούρου μπλε δέρματος Nappa με επενδύσεις Alcantara, ενώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν λεπτομέρειες με το λογότυπο της κορώνας, αναφορά στο γνωστό προσωνύμιο του «King James». Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα από τα δύο που κατασκευάστηκαν με αυτή τη φιλοσοφία για τον ίδιο, στοιχείο που ανεβάζει σημαντικά τη συλλεκτική του αξία.

Η τιμή εκκίνησης της Mercedes-Maybach S 680 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται περίπου στις 224.000 ευρώ, ωστόσο με τις ειδικές παρεμβάσεις και τον βαθμό εξατομίκευσης που επέλεξε ο ΛεΜπρόν, εκτιμάται πως το τελικό κόστος ξεπερνά τις 275.000 ευρώ.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V12 κινητήρας 6,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 630 ίππους και 900 Nm ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου εννέα σχέσεων, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα, επίδοση εντυπωσιακή για ένα όχημα αυτού του μεγέθους.



Παρά τις δυνατές επιδόσεις, το επίκεντρο παραμένει η άνεση. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και εξαερισμού, δημιουργώντας συνθήκες πολυτελούς μετακίνησης. Μένει να φανεί αν ο ΛεΜπρόν θα απολαμβάνει την εμπειρία ως οδηγός ή ως επιβάτης στο πίσω μέρος.



Η νέα αυτή αγορά προστίθεται σε μια συλλογή που περιλαμβάνει μοντέλα από Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce και Porsche, επιβεβαιώνοντας πως το προσωπικό γκαράζ του μοιάζει περισσότερο με ιδιωτική έκθεση υπεραυτοκινήτων.