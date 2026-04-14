Λαμίν Γιαμάλ: Στέλνει μήνυμα... ανατροπής με φωτογραφία του Λεμπρόν στο Instagram

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε (2-0) από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League και ο Λαμίν Γιαμάλ έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα ανατροπής, αλλάζοντας τη φωτογραφία προφίλ στο Instagram. Ο νεαρός επιθετικός των «μπλαουγκράνα» επέλεξε ένα συμβολικό τρόπο για να εμφυσήσει στους συμπαίκτες του το πνεύμα της αντεπίθεσης, χρησιμοποιώντας μία ιστορική φωτογραφία του Λεμπρόν Τζέιμς από τους τελικούς του NBA το 2016.

Lamine Yamal recently changed his profile picture on Instagram to LeBron James holding the NBA championship trophy after making a 3-1 comeback in the finals. pic.twitter.com/XyHzV5AhTU — ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2026

Η επιλογή της φωτογραφίας μόνο τυχαία δεν ήταν. Απεικονίζει τον Λεμπρόν Τζέιμς να κρατάει το τρόπαιο του NBA, μετά από τη μυθική ανατροπή των Κλίβελαντ Καβαλίερς στους τελικούς του 2016. Τότε, η ομάδα του «Βασιλιά» βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 ήττες, όμως μετά από μία αξιοθαύμαστη προσπάθεια, έγινε η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που επανήλθε και κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Γιαμάλ δήλωσε σχετικά με τη φωτογραφία πως αντλεί έμπνευση από τις εμφανίσεις του Λεμπρόν Τζέιμς στους τελικούς του 2016. «Ο Λεμπρόν είναι ένα από τα πρότυπα που θα με εμπνεύσουν στο παιχνίδι εναντίον της Ατλέτικο. Ελπίζω να παίξω όσο καλά όσο και αυτός. Έχουμε πολλούς παίκτες με εμπειρία, πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δε θα είμαι μόνος μου σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για ένα σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα, η επιτυχία στο Champions League αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν. Ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός από τη συνέχεια της διοργάνωσης θα θεωρηθεί ως μία σημαντική αποτυχία. Η πίεση στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» είναι τεράστια, όμως η επιλογή του Γιαμάλ να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία του Λεμπρόν δείχνει πως άπαντες στη Βαρκελώνη είναι έτοιμοι για τη μεγάλη ανατροπή, ελπίζοντας πως θα γράψουν ιστορία στο γρασίδι του «Μετροπολιτάνο».