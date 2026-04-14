Champions League: Η ώρα και το κανάλι του Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ - Παρί

Η μεγάλη ώρα για τις σπουδαίες ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League έφτασε! Δύο από τις τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις που θα καθορίσουν τα ζευγάρια των ημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένες για σήμερα (14/4), Τρίτη του Πάσχα.



Συγκεκριμένα η Λίβερπουλ υποδέχεται στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) την Παρί Σεν Ζερμέν στο Άνφιλντ, με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση μετά την ήττα με 2-0 στο Παρίσι και τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος της.



Την ίδια ώρα, η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο», με τους Καταλανούς να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, μετά την εντός έδρας ήττα με 0-2 στο «Καμπ Νου» από τους «ροχιμπλάνκος».

