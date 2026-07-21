Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε στο «σφυρί» όλα τα αντικείμενα από το γραφείο του Γκουαρδιόλα
Οι «Πολίτες» έδωσαν την ευκαιρία στους φιλάθλους μέσω δημοπρασίας να αποκ΄τησουν κάποια από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ο «Πεπ».
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από δέκα χρόνια παρουσίας και 20 τίτλους αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ Σίτι.
Οι «πολίτες» μέσα από ένα σύνδεσμο οδηγούν τους χρήστες σε VR απεικόνιση του γραφείου του Ισπανού τεχνικού. Εκεί, ο κόσμος μπορεί να δει ότι αντικείμενο υπάρχει ακριβώς όπως τα είχε ο Γκουαρδιόλα.
Πλέον, όλα τα αντικείμενα βγηκαν σε πλειστηριασμό!
Τι θα βρείτε εκεί; Προς πώληση είναι οι πίνακες, η γκαρνταρόμπα με τα προπονητικά μπλουζάκια και μπουφάν, η κούπα του καφέ αλλά και η μπάλα από το 100ο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ στην Premier League.
Η δημοπρασία είναι ενεργή ως την Κυριακή 26/07.