Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου

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Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υπορεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία (23/07, 20:00).

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στους Ουκρανούς.

Αναλυτικά: Παβλένκα , Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.