Σπορ ΠΑΟΚ Ντιναμό Κιέβου Europa League Ποδόσφαιρο

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου

Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το ματς κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υπορεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία (23/07, 20:00).

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στους Ουκρανούς.

Αναλυτικά: Παβλένκα , Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ ΠΑΟΚ Ντιναμό Κιέβου Europa League Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader