ΠΑΟΚ: Πλησιάζει ο Γιαννούλης, οδεύει σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ ο Δικέφαλος

Ο Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει πλέον το προβάδισμα για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο 30χρονος ακραίος αμυντικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα για ακόμη δύο χρόνια, δεν έκρυψε ποτέ ότι βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Τούμπα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε μέχρι τέλους ενεργό ενδιαφέρον, καταθέτοντας πρόταση που κρίθηκε ικανοποιητική προς την Άουγκσμπουργκ, η οποία έχει ήδη κινηθεί στην αγορά για την κάλυψη του κενού στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την πρότασή του, ενέτεινε τις επαφές με τους Γερμανούς και, σε συνδυασμό με τη σαφή προτίμηση του παίκτη, φαίνεται να έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Παρότι απομένουν ακόμη οι τελικές διαδικασίες και η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ των δύο συλλόγων, οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει προφορική συμφωνία και το deal βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Εφόσον δεν προκύψει κάποια απρόοπτη ανατροπή, ο Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στην Τούμπα έπειτα από πέντε χρόνια, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο στο εξωτερικό που περιλάμβανε τη Νόριτς και την Άουγκσμπουργκ.