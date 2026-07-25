Είναι οριστικό: Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ
Η «χρυσή τομή» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ βρέθηκε και ο 30χρονος μπακ επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό του σπίτι.
Το σίριαλ με την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» τα βρήκε σε όλα με την Άουγκσμπουργκ και το μόνο που απομένει είναι κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.
Ήταν γνωστό πως ο διεθνής αριστερός μπακ ήθελε... μόνο ΠΑΟΚ, καθώς παρά την κρούση της Κόβεντρι και του Ολυμπιακού με πολύ καλύτερες, οικονομικά, προτάσεις, ο ίδιος είχε κάνει γνωστό πως θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα. Μετά από επαφές επί πολλούς μήνες (συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο) οι δυο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία, όπως και ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησαν σε τριετές συμβόλαιο.
Η πρόταση που τελικά αποδέχθηκε η Άουγκσμπουργκ αφορά 3,5 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους, με τους Γερμανούς να υποκύπτους βλέποντας το πόσο αποφασισμένος είναι ο ποδοσφαιριστής να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα.