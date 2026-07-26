Αυτή είναι η μεταγραφική «βόμβα» του Λεβαδειακού για τα γενέθλια των 65 χρόνων του

Ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού και με την... «βούλα» έγινε ο Αντριάν Σουτ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Βοιωτών.

Ο Ρουμάνος ήταν η «βόμβα» που είχε προαναγγείλει η ομάδα της Λειβαδιάς με τον 27 κεντρικό χαφ να έρχεται στην Ελλάδα από την ομάδα της Αλ Αϊν για να ενισχύσει την μεσαία γραμμή των Βιωτών. Καθοριστικό ρόλο για την μεταγραφή του έπαιξε ο προπονητής της ομάδας, Ηλίας Χαραλάμπους με τον οποίο είχε συνεργαστεί για μια τριετία στην Στεάουα Βουκουρεστίου.

«Αντριάν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!»

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου ποδοσφαιριστή Αντριάν Σουτ.

Ο 27χρονος (30/4/1999) μέσος έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την Αλ Αΐν, πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκεί μετακόμισε με μεταγραφή τον Γενάρη του 2026 και στέφθηκε πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν, αλλά και Κυπελλούχος, μετρώντας 14 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας (8 συμ.), πριν φύγει από την πατρίδα του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup(2024, 2025) με την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB) της οποίας αποτέλεσε βασικότατο μέλος για 5,5 χρόνια, ενώ δύο φορές ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στην χώρα του (2022-23, 2024-25).

Έχει αγωνιστεί επιπλέον στις Ακαντέμικα Κλιντσένι, Παντούρι Τάργκου και Τάργκου Μούρες από την οποία και αναδείχθηκε, μετρώντας συνολικά 194 συμμετοχές (19 γκολ, 14 ασίστ) στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας, αλλά και 39 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στις διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League) με την Στεάουα.

Αντριάν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

Ποιος είναι ο Άντριαν Σουτ

Ο 27χρονος κεντρικός χαφ ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της Τάργκου Μούρες το 2016. Ωστόσο τρία χρόνια αργότερα, μετακόμισε στην Στεάουα Βουκουρεστίου όπου κατέγραψε τις σπουδαιότερε στιγμές της καριέρας του κατακτώντας δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ρουμανίας (2024, 2025) αλλά και δυο Super Cup τις ίδιες χρονιές. Με την Στεάουα σημείωσε συνολικά 162 συμμετοχές πετυχαίνοντας 13 τέρματα, ενώ κατέγραψε και 8 συμμετοχές με τα χρώματα της Εθνικής Ρουμανίας. Το 2026 αγωνίζονταν στην ομάδα της Αλ Αϊν όπου σε 11 συμμετοχές σημείωσε 1 γκολ και έρχεται ως δανεικός στην ομάδα της Λειβαδιάς για να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στην μεσαία γραμμή της ομάδας.