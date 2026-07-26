Άνθρωποι της Ντόρτμουντ βρίσκονται στο Βέλγιο για να ολοκληρώσουν την συμφωνία για Καρέτσα

Συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς άνθρωποι της Ντόρτμουντ βρίσκονται στο Βέλγιο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την συμφωνία για τον Έλληνα άσσο.

Βασικός σκοπός του Γερμανικού συλλόγου, ήταν η συμφωνία να ολοκληρωθεί πριν η ομάδα ταξιδέψει στην Ιαπωνία, εκεί όπου θα ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτό ωστόσο δεν κατέστη δυνατό και οι Βεστφαλοί, αποφάσισαν να δράσουν δραστικά για να φέρουν στην ομάδα τους τον Έλληνα επιθετικό.

Πιο συγκεκριμένα, άνθρωποι της ομάδας δεν θα ταξιδέψουν στην Ασία, αλλά θα ταξιδέψουν με προορισμό το Βέλγιο, για να ανοίξουν νέο κύκλο συζητήσεων με την Γκενκ για να ντύσουν τον 18χρονο στα «κιτρινόμαυρα» Σύμφωνα με πληροφορίες ο βελγικός σύλλογος απαιτεί το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Γερμανοί προσφέρουν γύρω στα 30. γεγονός που βάζει εμπόδια στην επίτευξη της συμφωνίας.

#BVB-Sportdirektor Ole Book: „Wir wissen, was wir wollen: Das sind zwei Offensivpositionen.“ Kosta Karetsas und Said El Mala sollen kommen.



Anfang der neuen Woche werden die Verhandlungen mit Genk wegen Karetsas wieder aufgenommen. Book fliegt nicht mit nach Japan. @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) July 25, 2026

Ο διεθνής Έλληνας κοστολογείται κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε 49 αγωνιστικές, σημείωσε 3 γκολ και 14 ασίστ, ενώ με το εθνόσημο σε 10 παιχνίδια σκόραρε επίσης 3 γκολ και μοίρασε 1 ασίστ σε 10 αναμετρήσεις.