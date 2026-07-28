Καρέτσας: Το ξεχωριστό του «αντίο» στην Γκενκ

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής τους Κωνσταντίνου Καρέτσα στην ομάδα της Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα άσσο να στέλνει το δικό του αντίο στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Γκενκ.

Ο 17χρονος αστέρας, φρόντισε να πει το δικό του «αντίο» στους Βέλγους, καθώς δεν ξεχνάει την ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, αλλά και που τον ανέδειξε στην «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έτσι ο μελλοντικός παίκτης της Μπορούσια κοινοποιώντας μια φωτογραφία του από τις ακαδημίες της Γκενκ, συνοδευόμενη από το τραγούδι «Grateful», θέλησε να αποχαιρετήσει και να ευχαριστήσει τον βέλγικο σύλλογο.

Την ίδια στιμγή, Ντόρτμουντ και Γκενκ, ολοκληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρεις, για την μετακίνηση του Καρέτσα στην Γερμανία, αφού οι Βεστφαλοί τα έχουν βρει σε όλα με τους Βέλγους για την μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Μάλιστα το ποσό που δαπάνησε η Ντόρτμουντ, αναμένεται να αποτελέσει μια από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του βέλγικου πρωταθλήματος.