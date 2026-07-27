Έγινε το «μπαμ»: Στη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας με μυθικό deal
H Ντόρτμουντ τα βρήκε σε όλα με την Γκενκ και ο Κωσνταντίνος Καρέτσας μετακομίζει από το Βέλγιο στη Γερμανία - Τα νούμερα της συμφωνίας.
Μετά τον Τζόλη, ένας ακόμα Έλληνας σταρ κάνει το μεγάλο βήμα αυτό το καλοκαίρι! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αφήνει το Βέλγιο και τη Γκενκ, αφού η Ντόρτμουντ έσπασε τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της!
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποτελούσε εδώ και καιρό τον πρώτο στόχο των Γερμανών, με την τελευταία τους πρόταση να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων, με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι να τονίζει πως απομένει μόνο η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στα δύο κλαμπ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
Ο Καρέτσας βρισκόταν στα ραντάρ της Μίλαν, πέρα από αυτά της Ντόρτμουντ, όμως το πρότζεκτ και η προσέγγιση των Γερμανών τον έπεισαν να αποδεχτεί την δική τους πρόταση. Κάπως έτσι, ο ταλαντούχος διεθνής θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Γερμανίας από την νέα σεζόν, προερχόμενος από μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.