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Έγινε το «μπαμ»: Στη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας με μυθικό deal

H Ντόρτμουντ τα βρήκε σε όλα με την Γκενκ και ο Κωσνταντίνος Καρέτσας μετακομίζει από το Βέλγιο στη Γερμανία - Τα νούμερα της συμφωνίας.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Μετά τον Τζόλη, ένας ακόμα Έλληνας σταρ κάνει το μεγάλο βήμα αυτό το καλοκαίρι! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αφήνει το Βέλγιο και τη Γκενκ, αφού η Ντόρτμουντ έσπασε τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της!

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποτελούσε εδώ και καιρό τον πρώτο στόχο των Γερμανών, με την τελευταία τους πρόταση να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων, με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι να τονίζει πως απομένει μόνο η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στα δύο κλαμπ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Ο Καρέτσας βρισκόταν στα ραντάρ της Μίλαν, πέρα από αυτά της Ντόρτμουντ, όμως το πρότζεκτ και η προσέγγιση των Γερμανών τον έπεισαν να αποδεχτεί την δική τους πρόταση. Κάπως έτσι, ο ταλαντούχος διεθνής θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Γερμανίας από την νέα σεζόν, προερχόμενος από μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Κωνσταντίνος Καρέτσας Ντόρτμουντ Μεταγραφές Έλληνες Εξωτερικού

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