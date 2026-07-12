Διεθνή ΜΜΕ: «Η Γκενκ έχει απορρίψει ήδη τρεις προσφορές της Ντόρτμουντ για Καρέτσα»

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, φαίνεται να έχει αρκετά ψηλά στην λίστα της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ωστόσο η υπόθεση δεν θα είναι εύκολη για τους Γερμανούς, καθώς το μόνο γεγονός που εμποδίζει την ολοκλήρωση της μεταγραφής, είναι οι οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ.

Όπως αποκαλύπτει το «hln.be», οι Βέλγοι έχουν «ρίξει άκυρο» στους Βεστφαλούς ήδη τρείς φορές. Μάλιστα αυτό δεν φαίνεται να εμποδίζει τον γερμανικό σύλλογο, που αναμένεται να επανέλθουν για τέταρτη φορά, έτσι ώστε να αποκτήσουν τον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Ο νεαρός άσσος, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και πολλές ομάδες τον έχουν βάλει στο «μάτι». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Μπορούσια είναι αυτή που έχει εκδηλώσει το έντονο ενδιαφέρον της, καθώς αναμένεται να προσφέρει στην Γκενκ πρόταση που ξεπερνά τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά οι Βέλγοι, είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Καρέτσα, εάν λάβουν μια πρόταση που «αγγίζει» τα «θέλω» τους, δηλαδή μια πρόταση που θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 18χρονος άσσος την περασμένη σεζόν με την Γκενκ, σε 45 αναμετρήσεις μέτρησε 2 γκολ και 15 ασίστ.