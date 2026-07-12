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Με το «ένα πόδι» στην Ντόρντμουντ ο Καρέτσας - Αυτά προσφέρουν οι Γερμανοί

Σύμφωνα με Γερμανό δημοσιογράφο ο επιθετικός της Γγενκ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Παρότι η υπόθεση Καρέτσα για τη Μπορούσια Ντόρντμουντ δε ξεκίνησε θετικά, οι Γερμανοί επέστρεψαν με βελτιωμένη πρόταση και συμφώνησαν προφορικά με τον Έλληνα σταρ.

Σύμφωνα με τα όσα υπογραμμίζει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Γκενκ αξιώνει ποσό που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 35 εκατομμύρια ευρώ, θέλοντας να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή πώληση στην ιστορία της. Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη μάχη. Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ έχει θέσει τον Καρέτσα ως προτεραιότητα για την ενίσχυση της ομάδας, θεωρώντας πως ο αστέρας της εθνικής Ελλάδας ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του γερμανικού συλλόγου.

Το μόνο που απομένει είναι να δεχτεί τη πρόταση και η ομάδα του Βελγίου, καθώς και για εκείνη το «παιδί-θαύμα» είναι μία πολύ σημαντική περίπτωση για την ομάδα και θα θελήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό από τη μεταγραφή του.

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Σπορ Γκενκ Ντόρτμουντ Μεταγραφές Έλληνες Εξωτερικού Ποδόσφαιρο Κωνσταντίνος Καρέτσας

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