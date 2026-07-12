Με το «ένα πόδι» στην Ντόρντμουντ ο Καρέτσας - Αυτά προσφέρουν οι Γερμανοί

Παρότι η υπόθεση Καρέτσα για τη Μπορούσια Ντόρντμουντ δε ξεκίνησε θετικά, οι Γερμανοί επέστρεψαν με βελτιωμένη πρόταση και συμφώνησαν προφορικά με τον Έλληνα σταρ.

Σύμφωνα με τα όσα υπογραμμίζει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Γκενκ αξιώνει ποσό που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 35 εκατομμύρια ευρώ, θέλοντας να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή πώληση στην ιστορία της. Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη μάχη. Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ έχει θέσει τον Καρέτσα ως προτεραιότητα για την ενίσχυση της ομάδας, θεωρώντας πως ο αστέρας της εθνικής Ελλάδας ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του γερμανικού συλλόγου.

Το μόνο που απομένει είναι να δεχτεί τη πρόταση και η ομάδα του Βελγίου, καθώς και για εκείνη το «παιδί-θαύμα» είναι μία πολύ σημαντική περίπτωση για την ομάδα και θα θελήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό από τη μεταγραφή του.