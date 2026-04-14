Καρέτσας: Σε ειδική λίστα ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως

Η γνωστή ιστοσελίδα CIES Football Observatory ανακοίνωσε τους νεαρότερους ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, από την οποία δεν λείπει φυσικά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Συγκεκριμένα ο διεθνής μεσοεπιθετικός, του οποίου το όνομα ακούγεται για τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, με πιο πρόσφατο το ζεστό ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται ανάμεσα σε τεράστια ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όσο αφορά τα λεπτά συμμετοχής. Όπως αποκαλύπτει η CIES Football Observatory, οι δέκα ανήλικοι ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής τις τελευταίες 365 μέρες ανήκουν όλοι στην... ελίτ του ποδοσφαιρικού χάρτη. Πρώτος στην σχετική λίστα είναι φυσικά ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μετρά 4.873 λεπτά με την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Στην δεύτερη θέση είναι ο Ράγιαν Βιτόρ της Μπόρνμουθ με 4.844 λεπτά, ενώ την τριάδα κλείνει ακόμα ένα τρομερό ταλέντο της Μασίας, ο Πάου Κουμπαρσί ο οποίος έχει 4.365 λεπτά με τους μπλαουγκράνα.

Πίσω από την πρώτη τριάδα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος φιγουράρει στην 4η θέση της λίστας έχοντας 3.802 λεπτά με την φανέλα της Γκένκ και είναι μάλιστα πάνω από ποδοσφαιριστές του υψηλότερου επιπέδου όπως ο Εστεβάο (3.540), ο Μπά της Νις (3.433) και ο Ντιομαντέ της Λειψίας (3.318).