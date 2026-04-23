Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι Ισπανοί: Πιθανό να χάσει το Μουντιάλ ο Γιαμάλ

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας μετά τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στη νίκη των Καταλανών απέναντι στη Θέλτα για τη La Liga.



Ο νεαρός άσος, αφού ευστόχησε σε πέναλτι, αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ήδη ασχολούνται εκτενώς με την κατάστασή του, ενώ άπαντες περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.



Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με το διάστημα απουσίας να εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ζημιάς. Σύμφωνα με τη Sport, υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια αποκατάστασης:

Θλάση πρώτου βαθμού, το πιο αισιόδοξο σενάριο, με επιστροφή σε 2 έως 3 εβδομάδες.

Μερική ρήξη δευτέρου βαθμού, που απαιτεί 3 έως 8 εβδομάδες και θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ολική ρήξη, το χειρότερο ενδεχόμενο, που θα οδηγήσει σε χειρουργική επέμβαση και απουσία έως και 6 μήνες.

🚨🚨| BREAKING: Initial examinations of Lamine Yamal suggest a tear, which would rule him out of La Liga and put his participation in the start of the World Cup in jeopardy.



Further tests will be carried out on Thursday to determine the full extent of the injury.… — CentreGoals. (@centregoals) April 22, 2026








