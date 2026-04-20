Ψηλά στη λίστα και του Άγιαξ ο Καρέτσας- Η πρόταση «ρίσκο» ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, έχει «μαγέψει» όλη την Ευρώπη με το ταλέντο του και τις καταπληκτικές του εμφανίσεις με την ομάδα της Γκενκ (σε ηλικία 18 ετών), σε σημείο που να φτιάχνουμε πλέον «λίστα» με τα ονόματα και τις προτάσεις που γίνονται από «μεγαθήρια» του ποδοσφαίρου.

Στο «κόλπο» και ο Άγιαξ

Ο «Αίαντας», αναγνωρισμένος για τα ταλέντα που ο ίδιος «φτιάχνει» ή αγοράζει-πουλάει, δε θα μπορούσε να μη μπει στη διαδικασία να «προσεγγίσει» έναν τέτοιο παίκτη. Σύμφωνα με το «footballtransfers.com», η ομάδα του Άμστερνταμ είναι διατεθειμένη να «σκάσει» το ποσό των 35 εκατομμυρίων... ευρώ παρακολουθόντας τις εμφανίσεις του μικρού στο Βέλγιο και με την εθνική Ελλάδος. Τόση είναι ακριβώς η χρηματηστηριακή αξία του Καρέτσα σύμφωνα με το «transfermarkt», παρότι για τη σημερινή εποχή των Ολλανδών είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό για αυτούς.

Η μεγάλη ζήτηση για Καρέτσα

Δεν είναι όμως όπως είπαμε τα μόνα «μάτια» που έχουν πέσει πάνω σε αυτό το «διαμάντι», καθώς σύμφωνα με το «fussballdaten», Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ παρακολουθούν τη περίπτωσή του και έχουν «ρίξει» μάλιστα και τα δικά τους ποσά στο τραπέζι. Η ομάδα της Μαδρίτης ως γνωστόν, είναι διατεθειμένη να δώσει το ίδιο ποσό με των Άγιαξ , η ομάδα του Μονάχου μπορεί να επενδύσει 40-45 εκατομμύρια ευρώ, και η Μπορούσια Ντόρτμουντ όπως και οι Ολλανδοί τον θέλουν ως ένα «πρότζεκτ»... εξέλιξης-πώλησης.

Μέσα από όλα αυτά, το προβάδισμα φαίνεται να το έχουν οι «μερένχες» παρότι δε δίνουν το μεγαλύτερο ποσό. Επιπλέον οι φήμες από τη «γειτονική χώρα» και τη Γαλατάσσαραϊ, κάνουν την εμφάνιση τους με το «fussballdaten» να προσθέτει: «Αν ο παίκτης αναζητά έναν εγγυημένο ρόλο ως βασικός και τακτικές συμμετοχές στο Champions League, η Τουρκία θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια επιλογή.»