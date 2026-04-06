Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι για τον Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ηλικιακή του κατηγορία, με τις φετινές του εμφανίσεις να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλόγους της ηπείρου.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, με αποτέλεσμα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ να έχουν στρέψει την προσοχή τους πάνω του. Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ πρόσφατο δημοσίευμα έκανε λόγο για σκέψεις της Ρεάλ να καταθέσει επίσημη πρόταση στη βελγική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που καλύπτει το ρεπορτάζ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το ενδιαφέρον των «κόκκινων διαβόλων» είναι ιδιαίτερα έντονο. Όπως αναφέρει το «unitedinfocus», ομάδα σκάουτινγκ του αγγλικού συλλόγου παρακολουθεί εδώ και έναν χρόνο την εξέλιξη του Καρέτσα, ενώ ενεργό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης έχει αναλάβει και ο επικεφαλής των μεταγραφών, Κρίστοφερ Βίβελ.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ δεν περιορίστηκαν μόνο στην παρακολούθηση αγώνων σε συλλογικό επίπεδο, αλλά τον είδαν από κοντά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Όπως σημειώνουν τα αγγλικά Μέσα, εκπρόσωποι του συλλόγου βρέθηκαν στο παιχνίδι Ελλάδα - Σκωτίας, ώστε να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις δυνατότητες του «Kos».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του, με πιθανό πλάνο να τον αποκτήσει και να τον αφήσει δανεικό στη Γκενκ για ακόμη μία σεζόν.

Στο αγγλικό κλαμπ θεωρούν, μάλιστα, ότι ο Καρέτσας θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει τον διάδοχο του Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος ενδέχεται να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.