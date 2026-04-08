Πως ο Ανρί ενώ αποσύρθηκε πριν από 12 χρόνια βγάζει περισσότερα από παίκτες της Premier League

Ο Τιερί Ανρί είναι αδιαμφισβήτητα ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχοντας κατακτήσει τα πάντα. Ο παλαίμαχος Γάλλος σούπερ σταρ έχει «κρεμάσει τα παπούτσια» του εδώ και 12 χρόνια, όμως οι απολαβές του από το ποδόσφαιρο συνεχίζουν να είναι αστρονομικές.

Παρόλο που αποσύρθηκε εδώ και χρόνια ο «Titi» παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ συνεχίζει να εργάζεται ως σχολιαστής σε πάνελ και αθλητικές εκπομπές τόσο στην Αγγλία όσο και στην Αμερική, ενώ παράλληλα διατηρεί χορηγικές συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες. Το ποσό που λαμβάνει όμως ο Ανρί, θα το ζήλευαν ακόμα και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές της Premier League. Η αποκάλυψη για τον μισθό του Γάλλου πρώην σούπερ σταρ ήρθε από την εταιρία του, «Cluemere Ltd», από την οποία αναφέρθηκε πως αμείβεται με 90.000 λίρες την εβδομάδα, δηλαδή πολλά περισσότερα από τον μέσο ποδοσφαιριστή του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Φυσικά τα έσοδα του πρώην επιθετικού της Άρσεναλ δεν σταματούν εκεί, καθώς σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία του διαθέτει επίσης περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 931.781 λιρών, συν 833.290 λίρες σε μετρητά. Επίσης, όπως αναφέρει η «Sun», πέρα από τα της εταιρίας, ο Ανρί διαθέτει μία συλλογή ακινήτων, η οποία περιλαμβάνει μια έπαυλη αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο «Hampstead» και ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών. Εκτός από την εταιρία του και τον μισθό του ως σχολιαστής, ο Τιερί Ανρί είναι και συνιδιοκτήτης της Κόμο του Τάσου Δουβίκα και του Σέσκ Φάμπρεγκας, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 4η θέση της Serie A, κυνηγώντας μια θέση στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.