Γκάφα ολκής: Έπιασαν τον... φοροφυγά Νασρί επειδή αγόραζε φαγητό με delivery

Μία απρόσμενη εξέλιξη περίμενε τον πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ, Σαμίρ Νασρί που κατηγορείται από το γαλλικό δημόσιο ότι αποπειράθηκε να εξαπατήσει τις φορολογικές αρχές. Ο πρώην παίκτης της Σεβίλλης, που «κόσμησε» με την παρουσία του τα γήπεδα της Premier League, δήλωσε ως φορολογική κατοικία το Ντουμπάι για να μην έχει φορολογικές επιβαρύνσεις. Όμως, η αγάπη του για το γρήγορο φαγητό τον «πρόδωσε» στους ερευνητές που διαπίστωσαν ότι ζούσε στο Παρίσι και τώρα του ζητάνε να καταβάλει το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 36χρονος πρώην διεθνής συνελήφθη στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς οι αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι περνάει τον περισσότερο χρόνο του έτους στη Γαλλία. Για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό πως δήλωσε παραπλανητικά στοιχεία φορολογικής κατοικίας, ανέλυσαν τις καταναλωτικές του συνήθειες, αλλά και τα αρχεία των αεροπορικών εταιρειών.

Πως «προδόθηκε»

Σύμφωνα με πληροφορίες της πορτογαλικής «A Bola», ο Νασρί μόνο το 2022 πραγματοποίησε συνολικά 212 παραγγελίες φαγητού. Όλες τους, μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή παράδοσης έτοιμων γευμάτων, που δραστηριοποιείται στο Παρίσι. Ο αριθμός των παραγγελιών είναι τεράστιος και αντικρούει τον ισχυρισμό του 36χρονου πως διαμένει στο Ντουμπάι.

🇫🇷 FLASH | Samir Nasri a été redressé par le fisc à hauteur de plus de 5 millions d’euros. Les enquêteurs ont étudié ses commandes Deliveroo pour prouver qu’il vivait en France. En 2022, l’ancien footballeur aurait commandé plus de 200 repas à Paris, un détail qui remet en cause… pic.twitter.com/eYGrx6TJJf — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 3, 2026

Παράλληλα, βάσει των αρχείων που παραχωρήθηκαν στις φορολογικές αρχές από τις αεροπορικές εταιρείες κατόπιν ειδικού αιτήματος, ο Νασρί εκτιμάται ότι πέρασε στη Γαλλία περισσότερες από 200 ημέρες του έτους. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι ο Γάλλος άσος έμεινε στο Ντουμπαί για μόλις 42 ημέρες.

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, που αποφάσισαν πως ο Νασρί αποπειράθηκε να εξαπατήσει τις φορολογικές αρχές, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία φορολογικής κατοικίας. Καταδίκασαν τον 36χρονο αστέρα σε αποπληρωμή του ποσού εις ολόκληρο και πλέον καλείται να καταβάλει στο γαλλικό δημόσιο 5 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση βέβαια δεν έχει κλείσει, αφού ο ίδιος κατέθεσε ένσταση. Οι γαλλικές εφημερίδες, ωστόσο εκτιμούν πως η ένστασή του δεν έχει τύχη, αφού η επιθυμία του για έτοιμο φαγητό φάνηκε να τον... προδίδει για τα καλά.