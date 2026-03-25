Το μέλλον τους ανήκει: Κωστούλας, Καρέτσας και Τζίμας στους πιο ακριβούς παίκτες Κ23

Ακόμη μία σημαντική διεθνής αναγνώριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα, Χαράλαμπο Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα να βρίσκονται σε μια ξεχωριστή λίστα ανάμεσα σε παίκτες κάτω των 23 ετών.

Το CIES δημοσίευσε έναν πίνακα με τους 100 πιο ακριβούς (σε αξία) παίκτες κάτω των 23 παγκοσμίως, που δεν αγωνίζονται στις 10 κορυφαίες ομάδες των Top5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με δημοσιεύματα να αποθεώνουν την παρουσία του στη Γκενκ και να τον χαρακτηρίζουν ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες της Jupiler League. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πλησιάζει τις 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, ενώ ήδη συγκρίνεται με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, καταλαμβάνοντας την 55η θέση της σχετικής λίστας.

Παράλληλα, κορυφαίοι αγγλικοί σύλλογοι, όπως Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ, παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, με πιθανή μεταγραφή το καλοκαίρι.

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας βρίσκεται στην ίδια λίστα, ο οποίος μετά την εντυπωσιακή πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό μετακόμισε στην Μπράιτον. Ο 18χρονος επιθετικός έχει ήδη δείξει στοιχεία της ποιότητάς του στην Premier League, με highlight το εντυπωσιακό γκολ απέναντι στη Μπόρνμουθ τον Ιανουάριο.

Μαζί του, ο συμπαίκτης του στην Αγγλία και άτυχος της σεζόν μιας και υπέστη ρήξη χιαστού, Στέφανος Τζίμας, συμπληρώνει ιδανικά την «ελληνική» εκπροσώπηση σε μια ξεχωριστή λίστα. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 82η θέση, δύο θέσεις κάτω από τον Κωστούλα.