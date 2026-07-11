Η Άρσεναλ σκέφτεται την επιστροφή του Μαυροπάνου σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ

Οι μεταγραφικές κινήσεις της Άρσεναλ φαίνεται πως έχουν και ελληνικό χρώμα, καθώς μετά την έντονη φημολογία για τον Χρήστο Τζόλη, πλέον ακούγεται και το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Ο 28χρονος διεθνής αμυντικός έκανε πολύ καλή χρονιά, παρά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ, με αποτέλεσμα να τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων όπως των «κανονιέρηδων». Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, αλλά και όπως αναφέρει ο ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ οι πρωταθλητές Αγγλίας εξετάζουν την επιστροφή του αμυντικού των «σφυριών», ο οποίος γνωρίζει καλά την ομάδα καθώς βρέθηκε εκεί για τέσσερα χρόνια.

Αν τελικά προχωρήσει η μεταγραφή του Μαυροπάνου, όπως και του Τζόλη, οι Λονδρέζοι θα διαθέτουν στο ρόστερ τους δυο από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, με μεγάλη εμπειρία σε συλλογικό αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.