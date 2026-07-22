Ο ΠΑΟΚ συζητάει με τον Χοσέλου σύμφωνα με τους Ιταλούς

O ΠΑΟΚ έχει βάλει στο «στόχαστρό» του τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέλου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Sportmediaset, η διοίκηση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ βρίσκεται στη Μαδρίτη προκειμένου τις επόμενες ώρες να συναντηθεί με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό.

Esclusiva: nelle prossime ore previsto un incontro a Madrid tra la dirigenza del Paok e Joselu. Il centravanti spagnolo è il primo nome per la squadra allenata da Alessio Lisci.@sportmediaset https://t.co/ztq830izJu — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 22, 2026

Ο Χοσέλου έμεινε ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Αλ Γκαράφα και αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Who is who

Ο Ισπανός την αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε κατέγραψε 23 συμμετοχές στο Κατάρ με τη φανέλα της Αλ Γκαράφα, σκοράροντας 10 φορές και μοιράζοντας δύο ασίστ. Έχει ύψος1,91 μ. κάτι που αποδεικνύει την ικανότητα του στο «ψηλό παιχνίδι». Επίσης, είναι 17 φορές διεθνής με την εθνική Ισπανίας, σκοράροντας μάλιστα και 6 τέρματα.

ΑΠΕ

Σε συλλογικό επίπεδο μετράει 577 παιχνίδια και έχει βάλει 193 γκολ ενώ έχει μοιράσει και 45 ασίστ. Τέλος έχει κατακτήσει EURO (2024 με την Ισπανία) κι ένα Champions League (2024 με την Ρεάλ Μαδρίτης).