Η ένθερμη αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα με την Μάγδα Φύσσα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/7) στην Δραπετσώνα και συγκεκριμένα στον κινηματογράφο «Μελίνα», ούτως ώστε να παρακολουθήσει το τέλος του 4ήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης.

Το βράδυ της Δευτέρας το πρόγραμμα είχε την ταινία «Απόδραση από τα Βούρλα» (σκηνοθεσία Γιούρι Αβέρωφ και Στέλιου Κούλογλου) η οποία εξιστορεί την αληθινή ιστορία της σπουδαίας απόδρασης 27 πολιτικών κρατουμένων από τις μεσοπολεμικές φυλακές των Βούρλων στη Δραπετσώνα το 1955. Μια ιστορία που αγγίζει έντονα τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς ο πατέρας του ήταν ένας εκ των πολιτικών κρατουμένων, άρα δεν θα μπορούσε να μην είναι εκεί.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στην ταινία ήταν και η μητέρα του εκλιπόντα Παύλου Φύσσα, Μάγδα, η οποία συναντήθηκε με τον προπονητή και οι δυο τους είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό.