«Λύγισε» ο Μπαρτζώκας και δάκρυσε για την «Απόδραση από τα Βούρλα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε ως προσκεκλημένος στην Δραπετσώνα στον κινηματογράφο «Μελίνα», για το 4ήμερο αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης.

Εκεί προβλήθηκε και η ταινία «Απόδραση από τα Βούρλα», η οποία αφορά η οποία την σπουδαία απόδραση 27 πολιτικών κρατουμένων από τις μεσοπολεμικές φυλακές των Βούρλων στη Δραπετσώνα το 1955. Ένας από αυτούς τους κρατούμενους ήταν και ο πατέρας του προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης.

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τα όσα είχε ζήσει ο πατέρας του και οι συντροφοι του, έχοντας δίπλα του και τους δυο σκηνοθέτες της ταινίας τους Στέλιο Κούλογλου και Γιούρι Αβέρωφ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο που αποτύπωσε στην κάμερα αυτή την ιστορική απόδραση που θεωρείται μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήθελα να έρθω για να αποτίσω ένα φόρο τιμής τόσο στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, όσο και στους συντρόφους μου.

Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις. Μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω. Μάλιστα ήθελα να έρθω εδώ για να τους δω να μιλάνε. Το είχα δει παλιότερα το ντοκιμαντέρ. Έχω ζήσει αυτή την ιστορία και από διηγήσεις και από τα λόγια του πατέρα μου. Φυσικά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι είναι αυτή η φάση που είδαμε. Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους.

Όταν όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί. Σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί. Τέσσερις μήνες, τι άγχος είχαν, τι στρες… Τι διακυβευόταν από αυτή την απόδραση. Ήταν το πιο σημαντικό για αυτούς… Η απόρριψη από το ίδιος τους το κόμμα που ήταν αντίθετο στο να αποδράσουν.

Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Αν δεν είχαν αποδράσει, θα είχαν εκτελεστεί. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν. Όταν απέδρασαν ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι, τον κατέδωσαν και τον συνέλαβαν ξανα. Οπότε σκεφτείτε οτι μετά από τέσσερις μήνες και όλη αυτή την διαδικασία, σε δύο μέρες ξαναμπήκε φυλακή. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί έφυγαν στο εξωτερικό, κάποιοι έζησαν. Θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που ξαναζώ αυτή την εμπειρία».