Μοντέρο: «Έκλεισε» τα αυτιά του σε πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ και επέλεξε Ολυμπιακό λόγω Μπαρτζώκα

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Ζαν Μοντέρο, μίλησε στο κανάλι Marega Deportes σχετικά με τη μεταγραφή του στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο 23χρονος αναφέρθηκε τόσο στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του, όσο και στις προτάσεις που απέρριψε κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

Σχετικά με τον coach B δήλωσε: «Ξέρω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Έχω μιλήσει μαζί του και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή τι ζητάει από τους παίκτες του. Αυτό μου άρεσε πολύ. Είναι ξεκάθαρος, ειλικρινής και θέλει όλοι να δουλεύουν καθημερινά.

Φυσικά και έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Όταν ένας προπονητής δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για σένα και σου εξηγεί ακριβώς πώς σε βλέπει μέσα στην ομάδα, νιώθεις εμπιστοσύνη. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα».

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Το «όχι» στα 10 εκατ. ευρώ και η νοοτροπία του Ολυμπιακού... τον κέρδισαν

Ενώ, στο οικονομικό σκέλος παραδέχτηκε ότι η πρόταση των Πειραιωτών ήταν η πιο χαμηλή και τόνισε ποσό σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του έχει το ποιος είναι στην άκρη του πάγκου και η γενικότερη κουλτούρα της ομάδας.

«Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου πρόσφερε τα λιγότερα χρήματα, όμως ήταν η επιλογή που είχε το μεγαλύτερο νόημα για την καριέρα μου. Κοιτάζω τον προπονητή, την ομάδα, τον σύλλογο ως οργανισμό και το πόσο φροντίζουν τον παίκτη».

Μάλιστα, αποκάλυψε το μέγεθος της μεγαλύτερης πρότασης που απέρριψε, εξηγώντας ότι του προσφέρθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μαζί με διαμέρισμα και επιπλέον παροχές. Τελικά, προτίμησε το τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη, ανέρχεται συνολικά στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.

«Τα χρήματα είναι σημαντικά, δεν παίζω δωρεάν. Όμως δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζω σε μία πρόταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μετράνε περισσότερο για μένα», κατέληξε ο Δομινικανός.

Όλη η συνέντευξη του Ζαν Μοντέρο: