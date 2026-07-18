Εβάν Φουρνιέ: Γλεντάει στη Πάρο με τη σύζυγό του και... Λιόλιου

Στιγμές χαλάρωσης και διακοπών για τον Εβάν Φουρνιέ, πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή του προετοιμασία για την ερχόμενη σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Μαζί με τη σύζυγό του βρίσκεται στο περιζήτητο νησί της Πάρου και πέρασε το βράδυ της Παρασκευής με φίλους σε γνωστό στέκι και διασκέδασε με την ψυχή του, υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε».

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