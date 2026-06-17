Εβάν Φουρνιέ: Είδε τον μικρό του εαυτό στον Ολυμπιακό μέσω AI βίντεο

Ο Εβάν Φουρνιέ στο Final Four του Παρισιού το 2010, βλέποντας τον Ολυμπιακόκαι τους οπαδούς του, κόλλησε το «μικρόβιο» και από τότε ήρθε η επιθυμία να αγωνιστεί σε αυτή με τα «ερυθρόλευκα».

Αυτό έγινε πραγματικότητα 15 χρόνια μετά, καταφέρνοντας να κατακτήσει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα σε μία ονειρική σεζόν γι’ αυτόν και για τον σύλλογο.

Μέσα από ένα ΑΙ βίντεο, ο Γάλλος, βλέπει τον 18χρονο εαυτό του, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη Ναντέρ, να προπονείται και ξαφνικά να ανοίγει μία πόρτα από την οποία άκουσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού και το μέλλον, με την απίστευτη υποδοχή κατά την άφιξή του και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μέχρι να τον διακόψει ο φύλακας της εγκατάστασης.



«Δεκατέσσερα χρόνια μετά ο Εβάν Φουρνιέ υπέγραψε στην ομάδα που είχε δει εκείνη τη νύχτα. Έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος κατέκτησε την Ευρωλίγκα και ήταν ο MVP του Final 4 και των τελικών του πρωταθλήματος», καταλήγει το βίντεο.