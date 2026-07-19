Ολυμπιακός: Την Τετάρτη (22/7) στην Ελλάδα ο ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την άκρως πετυχημένη περσινή χρονιά, στην οποία σήκωσε την EuroLeague και το πρωτάθλημα Ελλάδας, προχωρώντας στην ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Πειραιώτες έχουν προσχωρήσει ήδη σε σημαντικές κινήσεις, αποκτώντας τους Μοντέρο και ΜακΙντάιρ, δύο μεγάλες προσθήκες που εκτοξεύουν την ποιότητα της «ερυθρόλευκης» περιφέρειας και αυξάνουν τον ανταγωνισμό.

Ο δεύτερος, αναμένεται να βρεθεί στην χώρα μας το βράδυ της Τετάρτης (22/7), προκειμένου να ολοκληρώσει και τις ιατρικές του εξετάσεις και να κλείσει και τυπικά την μεταγραφή του. Ο ΜακΙντάιρ έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ και δύο εβδομάδες από τον Ολυμπιακό, προερχόμενος από μια εξαιρετική σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα.

Η πτήση του Αμερικανού γκαρντ αναμένεται να φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν τις 11 το βράδυ, με τις εξετάσεις του να πραγματοποιούνται την επόμενη ημέρα.