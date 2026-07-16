Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός «μετακομίζει» προσωρινά στην Sunel Arena

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ και θα αγωνίζεται στο κλειστό των Λιοσίων στους εντός έδρας αγώνες σε EuroLeague και Stoiximan GBL.

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Ο Ολυμπιακόςτους πρώτους μήνες της επόμενης σεζόν θα αγωνίζεται στην Sunel Arena, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, προκειμένου να φτιάξουν το γήπεδό τους, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο από το δεύτερο μισό της επόμενης χρονιάς.

Ο Ολυμπιακός είχε έρθει σε επαφές με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να του παραχωρηθεί η SUNEL Arena, τόσο για τους αγώνες της EuroLeague, όσο και της Stoiximan GBL.

Μάλιστα, άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν επισκεφτεί το γήπεδο και τους χώρους του, ώστε να καταγράψουν τις βελτιώσεις, καθώς και τις διαφορές που χρειάζεται, έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της EuroLeague.

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Σπορ Ολυμπιακός ΑΕΚ Μπάσκετ

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